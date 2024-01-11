Садівники назвали чотири рослини, які потрібно обрізати взимку: Матимете гарне цвітіння навесні

Обрізка має важливе значення для того, щоб рослини залишалися здоровими. Січень ідеально підходить для того, щоб обрізати деякі види рослин у саду.

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Не всі рослини можна обрізати взимку, але деякі ділянки саду можна підготуватися до весни. про це повідомляє Express.co.uk.

Троянди

Троянди обрізають, щоб допомогти їх привести в порядок і зберегти здоровими, оскільки квіти дуже вразливі до хвороб взимку. Це також робиться, щоб стимулювати новий ріст і гарантувати, що вони ефектно цвістимуть влітку.

Спочатку знайдіть мертві, хворі або пошкоджені стебла та видаліть їх. Потім обріжте всі схрещені стебла на трояндовому кущі, щоб сприяти більшій циркуляції повітря навколо рослини.

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Гліцинія

Гліцинію слід обрізати двічі на рік через її сильний ріст. Найкраще обрізати один раз в кінці січня, а потім знову влітку в кінці липня або на початку серпня.

Обрізка проводиться, щоб допомогти гліцинії зберегти свою структуру та підтримувати процвітання рослини. Визначте бруньки на кожному пагоні та зріжте трохи вище третьої бруньки.

Японські клени

Японські клени слід обрізати, коли вони повністю перебувають у стані спокою взимку. Обрізка проводиться для того, щоб просто привести дерево в порядок.

Найкращий спосіб обрізки японських кленів – це мінімалістичний підхід, що означає лише видалення мертвих, пошкоджених, хворих або схрещених гілок.

Яблуні та груші

Обрізка цих фруктових дерев проводиться для того, щоб стимулювати ріст, щоб на їхніх гілках з’являлося більше плодів. З гілок видаляйте лише приблизно третину листя, інакше це створить стрес для дерева.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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