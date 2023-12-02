Садівники пояснили, навіщо взимку поливати рослини чаєм

Взимку садівникам важливо захистити рослини у саду від снігу та морозу. Для цього їх можна поливати чаєм.

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Чай, особливо сорти без кофеїну, такі як ромашка або ройбуш, містять дубильні речовини, які зміцнюють клітинні стінки рослин, роблячи їх більш стійкими до холоду. Про це повідомляє Express.co.uk.

Це природний механізм захисту від морозу та снігу. Чайне листя також може допомогти саду процвітати, оскільки воно збагачене азотом, який допомагає рослинам рости.

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Також не викидайте використані чайні пакетики, оскільки вони можуть стати зручним добривом через дубильну кислоту.

Ще один спосіб запобігти пошкодженню рослин снігом – накрити їх спеціальною ковдрою. Використовуйте мішковину або ландшафтну тканину, стратегічно розміщену навколо грядок, щоб створити захисний бар’єр.

Він діє як ізолятор, захищаючи квіти та рослини від сильних вітрів і зберігаючи частину природного тепла землі. Додатковий шар соломи або сіна також може забезпечити додатковий захист для рослин протягом зимових місяців.

Нагадаємо, раніше садівники пояснили, які рослини треба обрізати у грудні.

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