З ними проблем не буде: які породи собак можна тримати у квартирі

Багато хто мріє завести собаку, але не всі мають приватний будинок із двором або парк біля під’їзду. Життя в квартирі зовсім не є перешкодою для цього бажання — головне, правильно підібрати породу, яка буде комфортно почуватися у міських умовах і не вимагатиме надмірної активності.

Існують так звані "диванні" собаки — ті, що не потребують виснажливих прогулянок і з задоволенням проводять більшість часу поруч із господарем. Їх цінують за спокійний характер, невибагливість і здатність адаптуватися до обмеженого простору. До таких псів часто належать не лише маленькі декоративні породи — серед них є й доволі великі. Про це повідомляє Will Atherton.

Ідеальна собака для квартири повинна мати кілька важливих якостей: низьку потребу в фізичних навантаженнях, тиху поведінку (щоб не створювати дискомфорт сусідам), доброзичливість до людей та інших тварин, а також здатність адаптуватися до замкненого простору.

До порід, які добре себе почувають у квартирних умовах, належать французькі та англійські бульдоги. Перші — невеликі, дуже товариські та потребують мінімум фізичної активності. Їм достатньо кількох прогулянок на день, а решту часу вони із задоволенням відпочивають удома. Англійські бульдоги більші, але також надзвичайно спокійні та ласкаві. Вони рідко гавкають і чудово ладнають із дітьми.

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Ще одним несподіваним кандидатом на роль квартирного улюбленця є ґрейгаунд. Хоча він відомий як найшвидший собака у світі, в побуті цей хорт — спокійний, стриманий і дуже ніжний. Він обожнює короткі активні прогулянки, після яких із радістю годинами лежить на дивані. Однак через високий мисливський інстинкт варто бути обережними поруч із котами чи іншими дрібними тваринами.

Навіть такий гігант, як англійський мастиф, може бути чудовим квартирним псом. Попри свої розміри, це спокійна, лагідна і врівноважена тварина, яка не потребує великого простору чи тривалих прогулянок. Вони дуже прив’язані до своєї родини, але вимагають належної соціалізації з раннього віку. Єдине, до чого слід бути готовим — мастифи сильно слиняють, тому рушники у квартирі будуть незамінними.

Життя в місті не повинно ставати на заваді мрії про собаку. Головне — усвідомлено підійти до вибору породи, враховуючи ритм вашого життя та умови проживання. Відповідально обрана собака стане не лише джерелом радості, а й повноправним членом родини. Але навіть найспокійніші породи потребують турботи, уваги та вашої любові.

Нагадаємо, ми вже писали, чому собака відмовляється від прогулянок.

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