З ними ніколи не нудно: Названо 10 найрозумніших порід котів

Всі ми знаємо, що кожен кіт – це особистість, незалежно від породи. Їхні характери та поведінка формуються як генетикою, так і досвідом, який вони здобувають протягом життя.

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Звертайте увагу на його індивідуальні особливості, характер та потреби. І тоді ваш пухнастий друг обов'язково стане найрозумнішим і найулюбленішим котом у світі, повідомляє Daily Mail.

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Але які ж породи котів вважаються найрозумнішими?

Дослідники, які вивчали цю тему, звертали увагу на такі фактори, як:

Здатність до адаптації

Рівень цікавості

Потреба в розумовій стимуляції

Товариськість з людьми та іншими тваринами

Готовність взаємодіяти з власниками

Ось список порід, які здобули першість у рейтингу котячого інтелекту:

Абіссинська кішка - грайлива, активна та дуже розумна. Ці кішки з великими вухами та маленькими лапками обожнюють лазити, досліджувати та бути в центрі уваги. Бенгальська кішка - з леопардовим забарвленням та витонченим тілом. Ці кішки дуже енергійні, допитливі та легко піддаються дресируванню. Бірманська кішка - лагідна, спокійна та дуже прив'язана до своїх господарів. Ці кішки з ніжним пухнастим хутром обожнюють ласку та муркотіння. Корніш-рекс - кішка з кучерявим хутром, грайливим характером та гострим розумом. Ці кішки дуже активні, товариські та обожнюють брати участь у житті сім'ї. Шотландська висловуха - кішка з виразними очима, милою зовнішністю та високим інтелектом. Ці кішки спокійні, ласкаві та легко навчаються. Сінгапурська кішка - мініатюрна кішка з витонченим тілом та гострим розумом. Ці кішки дуже активні, грайливі та обожнюють досліджувати світ. Сіамська кішка - кішка з виразними очима, гучним голосом та гострим розумом. Ці кішки дуже товариські, ласкаві та обожнюють спілкуватися з людьми. Турецька ангорська кішка - кішка з пухнастою шерстю, грайливим характером та гострим розумом. Ці кішки дуже активні, розумні та обожнюють бути в центрі уваги. Японський бобтейл - кішка з коротким хвостом, кумедним зовнішнім виглядом та гострим розумом. Ці кішки дуже активні, грайливі та обожнюють досліджувати світ.

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