З ними буде непросто: топ найнеслухняніших порід собак

Деякі собаки відомі своєю пустотливістю, і їхній характер може навіть стати причиною частих візитів до ветеринара.

Собаки — одні з найпопулярніших домашніх улюбленців. Багато порід легко піддаються дресируванню, товариські та добре ладнають із людьми. Водночас є ті, хто відзначається особливою неслухняністю, і знайти з ними спільну мову буває непросто.

Видання Express, посилаючись на аналіз компанії ManyPets, назвало п’ять найбільш бешкетних порід. За словами директора з пропозицій та аналітики ManyPets Стівена О'Каллагана, хоч витівки цих собак часто викликають посмішку, вони можуть також стати причиною несподіваних візитів до ветеринарів.

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Лідером списку є лабрадор, якого визнано однією з найнепосидючіших порід. Не поступається йому і кокерпу — гібрид кокер-спанієля та пуделя, що також відзначається енергійним і грайливим характером.

До списку найбільш пустотливих порід увійшли й французький бульдог, німецька вівчарка та кокер-спанієль, хоча деякі власники останнього не погоджуються з такою оцінкою.

Таким чином, рейтинг найнепокірніших порід собак у 2024 році виглядає так: – лабрадор; – кокерпу; – французький бульдог; – німецька вівчарка; – кокер-спанієль.

Хоча ці собаки можуть створювати труднощі у вихованні, їхня активність і грайливість роблять їх улюбленцями багатьох сімей.

Нагадаємо, ми вже писали про топ порід собак, які чудово контактують з дітьми.

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