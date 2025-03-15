З ними буде непросто: топ порід собак, які важко піддаються дресируванню

Деякі породи собак вимагають більше часу, терпіння та зусиль для дресирування, але якщо наполегливо працювати, можна досягти чудових результатів.

Кожен, хто заводить цуценя, мріє про слухняного і відданого друга. Але варто пам'ятати, що є породи, які не завжди прагнуть виконувати команди, тож власникам доведеться або присвятити більше часу тренуванням, або прийняти улюбленця таким, яким він є — разом із його характером та "впертістю".

Лорна Вінтер, професійна дресирувальниця собак і співзасновниця застосунку для навчання цуценят Zigzag, назвала шість порід, дресирування яких потребує найбільше витримки, пише Daily Mail.

"Догляд за цуценям — завдання не з простих. І хоча всі собаки унікальні, деякі породи дійсно потребують більше уваги та особливого підходу під час навчання", — пояснює Вінтер.

Бігль

Біглі — чудові сімейні компаньйони, особливо для дітей. Однак їхній незалежний характер і потужний нюх можуть створити труднощі під час дресирування.

"Ці собаки природжені мисливці за запахами, і їхній інстинкт завжди веде їх у нові пригоди, тому втримати увагу бігля на тренуванні буває складно", — розповідає Лорна. За її словами, головне у роботі з цією породою — мотивація їжею.

"Біглі обожнюють ласощі. Якщо нагороджувати їх смачненьким за виконання команд, вони швидше засвоюють правила. Важливо пам’ятати, що у віці від шести до дванадцяти місяців біглі переживають "підлітковий період" і можуть почати ігнорувати вже вивчені команди. Тож запасайтеся терпінням і не припиняйте тренування", — радить експертка.

Джек-рассел-тер’єр

Ця енергійна та невгамовна порода була виведена для полювання на лисиць, і її мисливський інстинкт залишається дуже сильним.

"Джек-рассели мають безмежний запас енергії, що іноді ускладнює навчання. Але якщо дати їм змогу "випустити пар" через активні прогулянки та ігри-головоломки, вони стають більш зосередженими під час дресирування", — пояснює Лорна.

Вона радить забезпечити цим тер’єрам регулярні фізичні та розумові навантаження, щоб полегшити процес навчання.

Французький бульдог

Незалежні й часом уперті французькі бульдоги потребують ранньої соціалізації та навчання з перших днів у новому домі.

"Не варто недооцінювати здатність маленького бульдога до навчання. Вони дуже розумні й прагнуть догодити господарю, тож чим раніше ви почнете займатися з ними, тим кращих результатів досягнете", — наголошує Вінтер.

Бордер-коллі

Бордер-коллі — надзвичайно розумна й енергійна порода. Вони потребують щоденних тренувань не тільки для тіла, а й для мозку.

"Ці собаки обожнюють роботу і прагнуть бути корисними. Але їхній природний інстинкт пастуха нікуди не зникає, тому краще дати їм можливість реалізувати його через спеціальні вправи. Так вони не ганятимуть усе, що рухається", — радить Лорна.

Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки легко піддаються дресируванню, якщо займатися з ними змалечку. У віці цуценяти вони дуже сприйнятливі до навчання, ніби губка всмоктують інформацію.

"Це великі охоронці з високим рівнем енергії. В міських умовах їм може бракувати простору й фізичних навантажень, що ускладнює процес дресирування", — застерігає Вінтер.

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Кавапу

Ці милі гібриди кавалер-кінг-чарльз-спаніеля і пуделя виглядають, як пухнасті іграшки, але насправді потребують багато уваги.

"Кавапу дуже активні та розумні. Перші кілька тижнів можуть бути непростими: вони прагнуть бути поруч із господарем, а вночі можуть прокидатися, щоби сходити в туалет. Це вимагатиме терпіння і кількох безсонних ночей", — попереджає експертка.

Дресирування будь-якої породи — це процес, що вимагає любові, наполегливості й часу. Але якщо приділити цуценяті достатньо уваги, з часом ви отримаєте вихованого та слухняного друга на все життя.

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