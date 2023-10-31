З медом та сиром: Як запікати яблука у духовці та мікрохвильовці

Яблука – це чудовий фрукт, який є джерелом вітамінів і мінералів. Але чи знаєте ви, що запікаючи яблука, ви не тільки зберігаєте всі їхні корисні властивості, але й додаєте смаку та аромату?

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У статті ТСН розглянули, чому варто вживати запечені яблука та як готувати їх за різними рецептами. Під час запікання яблука зберігають усі вітаміни та мінерали, які є у свіжих плодах. Це вітаміни груп A, В, С, Е, Н, РР, а також мінерали, такі як залізо, калій, кальцій, магній, фосфор, мідь, нікель та інші.

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Але чому печені яблука ще корисніші за свіжі? Ось кілька причин:

Покращення роботи шлунково-кишкового тракту: Запечені яблука особливо корисні для людей з дисбактеріозом та при холециститі. Виведення зайвого холестерину: Під час запікання утворюється пектин, який сприяє виведенню зайвого холестерину з організму. Нормалізація роботи печінки та нирок: Запечені яблука сприяють відновленню функцій цих органів. Зміцнення імунітету: Регулярне споживання запечених яблук може підвищити імунітет. Очищення від шлаків та токсинів: Запечені яблука допомагають очищувати організм від накопичених шлаків та токсинів. Зменшення ризику інфарктів і інсультів: Запечені яблука можуть сприяти зниженню цього ризику.

Зауважте, що печені яблука м'якші за свіжі, тому їх можна вживати навіть людям із виразкою шлунка чи проблемами зі зубами. Це також чудовий вибір для тих, хто веде активний спосіб життя та прагне схуднути.

Запікання яблук без начинки

Вимийте яблука та видаліть серцевину. Розігрійте духовку до 180 градусів. Поставте яблука на деко та запікайте їх протягом 10 хвилин. У мікрохвильовій печі цей процес займе близько 20 хвилин.

Запікання яблук із начинкою

Для приготування яблук із сиром, вам знадобляться яблука та родзинки. Вимийте яблука, видаліть серцевину та наповніть їх родзинками. Запечіть яблука відповідно до попереднього рецепту.

Комбінацій для начинки може бути безліч, ви можете експериментувати зі смаками та інгредієнтами, щоб знайти вашу улюблену поєднання. Запечені яблука з сиром, медом і корицею – це чудовий варіант, який задовольнить ваші солодкі бажання та забезпечить організм корисними речовинами.

Завдяки запіканню, ви зможете насолодитися смачним та корисним десертом, який обов'язково сподобається вам та вашим близьким. Не гайте часу і спробуйте цей чудовий спосіб приготування яблук вже сьогодні!

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