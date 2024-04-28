З якого ранкового ритуалу варто розпочинати день для здоров’я серця: порада кардіолога

Проста, але ефективна звички може сприяти здоров’ю вашого серця. Для цього достатньо просто пити чисту воду кожного ранку.

Кардіолог з докторським ступенем, Рохіт Вуппулурі, розповів про свою ранкову рутину – він неодмінно випиває дві повні склянки води. Лікар стверджує, що це допомагає активізувати функції організму та мозку, готуючи їх до нового дня, пише УНІАН.

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"Вода необхідна для регулювання рівня електролітів (речовини-провідники електричних імпульсів, – Ред.), що допомагає підтримувати стабільну серцеву функцію і серцевий ритм", – розповів доктор Вуппулурі.

Кардіолог зазначив, що для підтримання стабільного рівня артеріального тиску необхідно забезпечити достатнє насичення організму водою. Вуппулурі застеріг, що дефіцит рідини може призвести до звуження кровоносних судин, що, своєю чергою, спричиняє зростання тиску та збільшує небезпеку виникнення інсульту та інфаркту.

Дослідження науковців показують, що нестача води в організмі може негативно впливати на здоров’я серцево-судинної системи та знижувати ефективність фізичної та розумової діяльності.

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