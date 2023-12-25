Результат перевершив очікування в рази: Дослідники з Австралії підрахували скільки біологічних видів живе у них в будинку

Три дослідники біорізноманіття, які були замкнені разом під час пандемії COVID-19, виявили, що навіть міська територія може бути домом для дивовижної кількості видів рослин і тварин.

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Дослідники, еколог, математик і систематик, провели рік, вивчаючи 400-метрову ділянку землі в передмісті Брісбена в Австралії. Вони виявили, що на цій ділянці проживає 1150 видів, включаючи птахів, комах, риб, рептилій, земноводних і рослин, пише Sciense Alert.

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Багато з цих видів були звичайними для передмістя східного узбережжя Австралії, такими як ібіси, індички, кукабарри, опосуми та летючі лисиці. Однак інші були рідкісними або навіть новими для науки.

Наприклад, дослідники виявили рідкісного комара, москіта та інвазивного плоского хробака, який може призвести до скорочення популяції місцевих равликів. Вони також виявили 10 видів "блакитних" метеликів-лікан, які використовують мурашок, щоб захистити своїх гусениць від хижаків.

Дослідники вважають, що рослинність відіграє важливу роль у підтриманні різноманітності видів на міських територіях. Їх ділянка землі була покрита деревами, кущами та квітучими бур’янами, які надавали притулок і їжу для дикої природи.

Дослідники також виявили, що відсутність догляду за садом може сприяти різноманітності видів. Їх ділянка землі була поросла бур’янами, які приваблювали комах і інших тварин.

Результати дослідження показують, що навіть міські території можуть бути цінними середовищами проживання для дикої природи. Дослідники закликають людей, які живуть у містах, створювати сприятливі умови для дикої природи у своїх дворах і садах.

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