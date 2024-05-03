Ревінь буде свіжим та смачним понад три тижні, якщо його правильно зберігати

Наступає сезон ревеню, тому його з'являтиметься дедалі більше у продажі. Однак чимало людей не знають, що він може залишатися свіжим до чотирьох тижнів.

Овоч має характерний смак і найкраще зберігати його в холодильнику. Однак є кілька кроків, які потрібно зробити для максимального ефекту, повідомляє Express.co.uk.

Спершу варто обрізати зайве листя, яке є на ревені. Тримати ревінь можна у харчовій плівці, але потрібно буде зробити у ній отвори, щоб газ етилен міг виходити з упаковки.

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Потім ви можете помістити стебла в ящик для хрустких продуктів морозильника. Це допоможе зберегти ревінь хрустким завдяки циркуляції повітря.

Окрім цього можна поставити ревінь вертикально в склянку води, а зверху вкрити харчовою плівкою. Інший спосіб зберігання – покласти стебла на вологий паперовий рушник і загорнути в поліетиленовий пакет. Це допоможе зберегти ревінь у холодильнику до трьох-чотирьох тижнів.

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