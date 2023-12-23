Рецепт медової куті з рисом, родзинками та горіхами

Неймовірно смачний рецепт куті з рисом, медом, підсмаженими родзинками й горіхами. Має дуже насичений смак. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти

Рис довгозернистий - 500 г

Вода - 1,5 л

Сіль - за смаком

Олія соняшникова рафінована - 120 г

Родзинки - 200 г

Волоські горіхи - 150 г

Мед рідкий - 150 г

Волоські горіхи для прикраси - 50 г

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Приготування

Відваріть рис у підсоленій воді до готовності, приблизно 15-20 хвилин. Перекладіть рис у друшляк і добре промийте холодною проточною водою. Дайте рідині стекти. Вимийте і обсушіть родзинки паперовими рушниками. Волоські горіхи розріжте навпіл. Розігрійте в сковороді олію без запаху. Додайте родзинки. Коли родзинки збільшаться у розмірі (набухнуть), зробіть серед них отвір і всипте горіхи. Продовжуйте смажити горіхи з родзинками на середньому вогні протягом 30 секунд. Перемішайте компоненти і продовжуйте смажити ще 30 секунд. Вимкніть вогонь, але залиште сковороду на плиті, адже процес підсмажування ще триватиме. Перекиньте родзинки з горіхами на друшляк, щоб позбавитися від зайвої олії. Викладіть рис у глибоку миску. Додайте родзинки з горіхами, мед і перемішайте. Викладіть кутю у святкову миску гіркою. Прикрасьте половинками горіхів.

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