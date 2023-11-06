'П'ятнадцять по десятій': мовознавець пояснив, як українською правильно говорити про час

Чимало українців під час розмов про час використовують русизми. Зокрема, вживають прийменник "без".

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Однак для української мови це не питомо. Про це для "Сніданку з 1+1" розповів мовознавець Олександр Авраменко.

Наприклад, фраза "без двадцяти чотири" буде неправильно. За словами вчителя української мови, варто казати "третя година сорок хвилин" або "двадцять хвилин до четвертої".

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В українській мові також можна вживати прийменники "на" та "по", якщо велика хвилинна стрілка у правій частині циферблата. Наприклад, 10:15 – "п’ятнадцять хвилин на одинадцяту" або "п’ятнадцять хвилин по десятій".

Якщо хвилинна стрілка у лівій частину циферблата, варто використовувати прийменники "за" або "до". Наприклад, 10:45 – "за п’ятнадцять хвилин одинадцята", "за чверть одинадцята", "чверть до одинадцятої".

Раніше мовознавець Олександр Авраменко сказав, сказати правильно "потяг" чи "поїзд".

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