Перевірте себе: Стоматологи розповіли про симптоми раку ротової порожнини, які можна виявити самостійно

Регулярні стоматологічні огляди і відвідування гігієни порожнини рота є ключовими для виявлення ранніх стадій раку порожнини рота.

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Проте, брак стоматологів у Великій Британії призводить до зростання випадків цього виду раку, який виявляється надто пізно, повідомляє благодійна організація Oral Health Foundation. Про це пише Sciense Alert.

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За даними організації, 90% стоматологів національної служби охорони здоров'я Великобританії, опитаних BBC, не приймали нових дорослих пацієнтів для лікування у системі охорони здоров'я. Річні статистики свідчать про те, що близько 9000 людей у ​​Великобританії щороку отримують діагноз раку порожнини рота, а понад 3000 осіб відходять через це захворювання.

Раннє виявлення раку порожнини рота забезпечує чудові шанси на вилікування, до 90% при відносно простому лікуванні. Однак близько половини нових діагнозів раку рота виявляються пізно.

Якщо важко знайти або записатися до стоматолога, важливо самостійно перевіряти порожнину рота на ознаки раку. Серед основних симптомів варто звертати увагу на виразки, шишки, нові плями та інші зміни в ротовій порожнині.

Професійні медичні консультації можуть бути важливими, оскільки вчасне виявлення раку порожнини рота дозволяє ефективніше і швидше лікування. У Великій Британії пацієнтів можуть направляти до спеціалістів для термінового обстеження при підозрі на рак.

Останні роки призначили розширення та вдосконалення методів лікування раку порожнини рота, включаючи нові технології та методи. Участь у клінічних випробуваннях та персоналізовані підходи сприяють покращенню досвіду та результатів пацієнтів.

Хоча рак порожнини рота може бути пов'язаний із певними факторами ризику, включаючи куріння, вживання алкоголю та інші, близько половини випадків цього захворювання можна запобігти. Регулярні стоматологічні перевірки та уважне стеження за ознаками можуть виявитися ефективними засобами профілактики.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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