Простий та доступний засіб допоможе легко позбутися запаху сечі в туалеті

Прибирання у ванній кімнаті часто достатньо, щоб усунути загальний неприємний запах. Але в деяких випадках домогосподарствам потрібен набагато більш цілеспрямований підхід.

Запах сечі може бути досить стійким. Для видалення неприємного аромату достатньо використати піну для гоління, повідомляє Express.co.uk.

Потрібно взяти саме піну для гоління, а не гель, який перетворюється на піну. Розпиліть її навколо і залиште на 20-30 хвилин.

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Для стійких забруднень варто залишити піну на декілька годин. Після цього також використати оцет, щоб остаточно прибрати будь-які неприємні запахи.

Водночас фахівці закликають відмовитися від відбілювача у таких випадках. Це пов'язано з тим, що відбілювач вступає у реакцію з сечею, через що виділяється газ.

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