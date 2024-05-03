Як позбутись засмічень у раковині: три практичні лайфхаки

Коли справа доходить до боротьби з надокучливими засміченнями в раковині, пошук практичних та ефективних рішень є надзвичайно важливим. UAportal з'ясував, як ефективно усунути засмічення в раковині за допомогою повсякденних речей, не вдаючись до допомоги професіоналів.

Харчова сода і оцет

Засмічення в раковині можна ефективно усунути, висипавши в каналізацію приблизно пів склянки харчової соди, а потім склянку оцту. Суміш варто залишити на 30 хвилин, щоб вона зашипіла і розбила засмічення. Після чого в каналізацію залийте гарячу воду, щоб допомогти змити бруд.

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Сіль і харчова сода

Змішайте в рівних частинах сіль і харчову соду та висипте суміш у зливний отвір раковини, щоб прочистити засмічення. Залиште суміш на кілька годин, щоб розчинити сміття, а потім вилийте в каналізацію окріп, щоб змити засмічення.

Використання вантуза

Наповнивши раковину водою і помістивши вантуз над зливним отвором, ви можете створити тиск та зрушити засмічення за допомогою рухів вгору-вниз. В результаті ви зможете позбутися засмічень.

Нагадаємо, ми розповіли, як легко видалити засмічення з забитої раковини.

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