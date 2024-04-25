Проста укладка та мінус 10 років з обличчя: стилісти показали модні зачіски для жінок за 50 (фото)

З настанням весни хочеться оновити не лише гардероб, але й зачіску. Стрижка боб – це класика, яка ніколи не вийде з моди. Її можна укласти різними способами, що робить її ідеальною для жінок будь-якого віку та стилю.

Якщо вам за 50 років і ви хочете виглядати молодше, ось 7 стильних зачісок боб, які вам сподобаються:

1. Асиметричний боб:

Асиметричний боб. Джерело: Splash News

Цей стиль має багато текстури та об'єму, що робить його ідеальним для жінок з тонким волоссям. Асиметрія допоможе приховати вікові ознаки та підкреслити ваші найкращі риси обличчя.

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2. Кудлатий боб з косою бахромою:

Кудлатий боб із косою бахромою. Джерело: Splash News

Цей стиль підходить для жінок з густим волоссям. Коса бахрома додасть вашому образу трохи зухвалості та шарму.

3. Об'ємний італійський боб:

Об'ємний італійський боб. Джерело: Shutterstock

Цей стиль елегантний та жіночний. Він підходить для жінок з будь-якою формою обличчя.

4. Біксі:

Біксі. Джерело: Splash News

Цей стиль поєднує в собі елементи піксі та боба. Він підходить для жінок, які хочуть короткий та стильний образ.

5. Багатошаровий боб з проділом на бік:

Багатошаровий боб з проділом на бік. Джерело: Shutterstock

Цей стиль допоможе вам додати об'єму волоссю. Глибокий бічний проділ візуально підніме ваше обличчя.

6. Сірий хвилястий боб з косим чубчиком:

Сірий хвилястий боб із косим чубчиком. Джерело: Splash News

Цей стиль елегантний та нестаріючий. Він підходить для жінок, які хочуть відростити сиве волосся.

7. Боб довжиною до підборіддя з ніжною бахромою:

Боб довжиною до підборіддя з ніжною бахромою. Джерело: Splash News

Цей стиль підходить для жінок з будь-якою формою обличчя. Бахрома додасть вашому образу трохи романтики.

Пам'ятайте, що найкраща зачіска – це та, яка вам подобається і в якій ви відчуваєте себе впевнено. Не бійтеся експериментувати та знаходити свій стиль.

Перед тим, як вибрати нову зачіску, проконсультуйтеся зі своїм перукарем. Він допоможе вам підібрати стиль, який буде підходити вашому типу волосся та формі обличчя.

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