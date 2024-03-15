Проривна терапія: науковцям вдалося знищити смертельну пухлину мозку за кілька днів

Науковці з Масового загального онкологічного центру в США розробили нову імунотерапію, яка може дати надію пацієнтам з гліобластомою, невиліковною формою раку мозку.

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Терапія, заснована на власній імунній системі пацієнта, використовує Т-клітини CAR, які модифікуються для розпізнавання та знищення ракових клітин, повідомляє sciencealert.

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Видання зазначає, що революційний метод лікування, що використовує клітини CAR-T, проявив свою ефективність у боротьбі з агресивними формами раку мозку, які раніше вважалися невиліковними.

Зокрема, сканування мозку 72-річного чоловіка, у якого була виявлена дуже агресивна форма раку, відома як гліобластома, показало значне зменшення розміру пухлини всього за кілька днів після проведення інноваційного лікування.

Хоча результати застосування цієї терапії у двох інших пацієнтів були дещо менш позитивними, успіх у лікуванні є обнадійливим кроком у напрямку пошуку ефективних методів боротьби з цією небезпечною хворобою.

Гліобластома, що виникає з підтримуючих клітин центральної нервової системи, зазвичай є смертельною, або ж приводить до важких ускладнень. Попередні методи лікування мали обмежену ефективність, але нова терапія з клітинами CAR-T виявилася дуже перспективною.

Дослідники з Масового загального онкологічного центру в США вважають, що використання T-клітинної терапії CAR може бути успішним у лікуванні гліобластоми, де інші методи виявилися непродуктивними.

Терапія T-клітинами CAR базується на власній імунній системі пацієнта і має на меті виявлення та знищення ракових клітин. Цей метод надає надію тим, хто стикається з цією важкою хворобою, яка раніше була практично невиліковною.

Хоча дослідження все ще знаходиться на стадії клінічних випробувань, успішні результати у лікуванні пацієнтів з гліобластомою свідчать про потенційну ефективність цього новаторського методу.

За додатковими дослідженнями і розширеними клінічними випробуваннями терапії CAR-T може відкритися нова ера в лікуванні найскладніших форм раку мозку, даруючи надію на одужання для тисяч хворих по всьому світу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше науковці відкрили новий спосіб лікування раку, заснований на використанні молекул аміноціаніну, які синхронно вібрують під дією ближнього інфрачервоного світла.

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