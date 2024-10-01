Жовтневий гороскоп: що чекає Терези у коханні та роботі

Жовтень обіцяє бути насиченим для Терезів, адже зірки підказують, що час для змін і нових можливостей. Цьому знаку зодіаку важливо звертати увагу на своє оточення та не забувати про налагодження стосунків. Також сюрпризи чекають Терези у сфері кохання та романтичних знайомств. Чи є неймовірні передбачення для Терезів у сфері фінансів, читайте далі.

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Загальний прогноз для Терезів

Терезам слід навчитися бути чесними, оскільки будь-які інтриги та брехня рано чи пізно стануть явними.

У пристрасті немає нічого поганого, але іноді загравання з нею може бути недоречним.

Прогноз для Терезів на жовтень

Зірки підштовхнуть Терези до ведення переговорів і укладання угод у невимушеній обстановці. Вони не прагнуть конфліктів, тому придбають більше легкості та харизми. У жовтні Терези більше захочуть насолоджуватися романтикою і веселощами, ніж займатися серйозною роботою. В їхній голові можуть з’явитися випадкові ідеї, але це не буде довготривалим, адже бездіяльність швидко стомлює їх.

Любовний гороскоп на жовтень для Терезів

Якщо ви одинокі, у вас буде чимало можливостей закохатися.

Робота для Терезів у жовтні

Терезам важливо знайти баланс між професійним і особистим життям. Не варто довіряти фальшивим угодам, адже вони не принесуть нічого доброго.

Фінансовий прогноз на жовтень

Терезам не варто розглядати купівлю нерухомості або обмін квартири, оскільки це не найкращий час для великих фінансових витрат чи заробітків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаку, які не зможуть побудувати відносини.

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