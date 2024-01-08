Прогноз магнітних бур на тиждень: коли чекати на небезпеку

Магнітні бурі цього тижня залишатимуться слабкими, геомагнітні шторми не перевищать 2-3 балів. Посилення активності можливе лише наприкінці місяця.

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За попереднім прогнозом сервісу Meteoagent, "тихий період" триватиме до 27 січня. Вже 28 та 29 числа очікуються магнітні бурі силою у чотири бали. Зауважимо, що графік може змінюватися в залежності від активності Сонця.

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Коли магнітні бурі у січні 2024

Зазначимо, що під час магнітних бур метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями можуть відчувати нездужання. Це називається метеопатією – підвищена чутливість організму до змін погодних умов.

Під час магнітних штормів людина може відчувати такі симптоми, як: головний біль, мігрень, запаморочення, нудота чи блювання, слабкість, сонливість, задишка, закладання вух, біль у суглобах, дратівливість або поганий настрій.

Як захиститися від впливу магнітних бур метеозалежним людям:

Слідкувати за артеріальним тиском; Дотримуватися схеми прийому запропонованих лікарем необхідних ліків. Подбати про те, щоб в аптечці було все необхідне для надання невідкладної допомоги; Відрегулювати режим роботи, харчування, відпочинку, щоб уникнути перенапруження, Вчасно знімати стрес, відпочивати; Пити заспокійливі трав'яні чаї, Збалансувати харчування, не нехтувати свіжими овочами і фруктами, Знизити споживання жирних продуктів і алкоголю; Не забувати про помірні фізичні навантаження – заняття спортом краще замінити на повільні прогулянки на свіжому повітрі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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