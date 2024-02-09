Приготуйте диво-спрей проти вторгнення слимаків: копійчаний спосіб, який збереже ваш сад
Слимаки та равлики можуть завдати значної шкоди вашим рослинам, але є простий і економний спосіб їх відлякати.
Експерт із садівництва Карен Гімсон поділилася рецептом домашнього спрею з часником, який "коштує копійки" і не шкодить навколишньому середовищу.
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Часник містить аліцин, хімічну речовину, яка відлякує слимаків, але не шкодить їм.
Ось як приготувати та використовувати спрей:
- 2 зубчики часнику
- 2 літри
- пляшка з пульверизатором або лійка
Інструкції:
- Додайте часник і воду в каструлю і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин.
- Зніміть з вогню і дайте охолонути.
- Подрібніть часник у каструлі.
- Процідіть суміш і вилийте в пляшку з пульверизатором або лійку.
- Обприскуйте рослини та землю навколо них один раз на тиждень. Після дощу повторно обприскуйте.
Цей спрей також може допомогти відлякувати попелицю і корисний для троянд.
Спробуйте цей спрей у своєму саду і побачите, як він допоможе вам захистити ваші рослини від слимаків та равликів.
Раніше фахівець із садівництва розказав, як назавжди позбутися слимаків навіть взимку.
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