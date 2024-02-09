Приготуйте диво-спрей проти вторгнення слимаків: копійчаний спосіб, який збереже ваш сад

Слимаки та равлики можуть завдати значної шкоди вашим рослинам, але є простий і економний спосіб їх відлякати.

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Експерт із садівництва Карен Гімсон поділилася рецептом домашнього спрею з часником, який "коштує копійки" і не шкодить навколишньому середовищу.

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Часник містить аліцин, хімічну речовину, яка відлякує слимаків, але не шкодить їм.

Ось як приготувати та використовувати спрей:

2 зубчики часнику

2 літри

пляшка з пульверизатором або лійка

Інструкції:

Додайте часник і воду в каструлю і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Подрібніть часник у каструлі. Процідіть суміш і вилийте в пляшку з пульверизатором або лійку. Обприскуйте рослини та землю навколо них один раз на тиждень. Після дощу повторно обприскуйте.

Цей спрей також може допомогти відлякувати попелицю і корисний для троянд.

Спробуйте цей спрей у своєму саду і побачите, як він допоможе вам захистити ваші рослини від слимаків та равликів.

Раніше фахівець із садівництва розказав, як назавжди позбутися слимаків навіть взимку.

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