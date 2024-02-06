Фахівець із садівництва розказав, як назавжди позбутися слимаків навіть взимку

Навесні сади часто страждають від нашестя слимаків, які здатні поїдати всі пагони, які вилазять з-під землі. Щоб уникнути проблем, варто вже у лютому подбати про захист саду.

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Експерт з садівництва Люсі Бредлі у коментарі Express пояснила, що слимаки активізуються взимку через вологість – надлишок води створює сприятливе середовище для слимаків.

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Також їх приваблює гниття органічних речовин, таких як опале листя або компост. А сміття, мульча та інші подібні місця дають слимакам притулок протягом дня.

Слимаки активізуються у лютому, оскільки птахів та інших природних ворогів цих шкідників стає менше.

Як розпізнати, що у вашому саду завелись слимаки?

Шукайте сріблясті сліди на ґрунті та рослинах.

Звертайте увагу на пошкодження листя та стебел.

Перевіряйте, чи не зникають саджанці.

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Що робити, щоб позбутися слимаків

Експертка радить поприбирати сміття, мульчу та інші схованки слимаків.

Висаджуйте квіти, які приваблюють птахів та комах. А ще – використовуйте мідну стрічку, діатомову землю або яєчну шкаралупу. Закопуйте в ґрунт контейнери з пивом, щоб приманити та виловити слимаків.

Збирати слимаків з рослин треба ввечері, коли вони найбільш активні.

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