Причини може бути дві: Досвідчені квітникарі розповіли, чому ваш заміокулькас погано росте

Якщо ваш заміокулькас не виглядає так, як ви б хотіли, можливо, проблема у неправильно обраному горщику. Важливо не лише звертати увагу на зовнішність горщика, але і враховувати його функціональність.

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Обираючи горщик для заміокулькасу, слід пам'ятати про його функціональність та враховувати вік рослини, пише prostoway. Ідеально підібраний горщик сприятиме здоровому росту та процвітанню вашого рослинного подарунка природи.

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Дренажні отвори: Більше – краще

Переконайтеся, що обраний горщик має достатньо великі дренажні отвори. Якщо вони занадто малі, їх повинно бути багато. Горщик із єдиним отвором у центрі не буде найкращим вибором. Хороший дренаж допомагає уникнути перенасичення грунту водою і забезпечує здоровий розвиток рослини.

Розмір горщика: Відміряйте за корінням

Горщик не повинен бути занадто великим. Його ширина повинна бути на два пальці ширшою за коріння рослини. Великий горщик сприяє росту коріння, а не листя, що може впливати на здоров'я рослини.

Особливості для молодих рослин

Якщо ваша заміокулькас є молодою рослиною, оберіть низький та широкий горщик. Це стимулює правильний ріст кореневої системи та дозволяє рослині надійно закріпитися у новому середовищі.

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