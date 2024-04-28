Зачіски для короткого волосся, які підійдуть під будь-яку форму обличчя: фото кращих

Хочете оновити свою зачіску, але не готові до кардинальних змін? Не проблема, адже коротке волосся може бути таким же стильним і різноманітним, як і довге.

Експерти з Real Simple зібрали кілька порад від стилістів, які допоможуть вам підібрати ідеальну зачіску:

1. Гладкий мокрий ефект:

Модні зачіски для жінок на весну та літо. Джерело: Скриншот з instagram.com

Цей тренд повертається і чудово підходить для короткого волосся.

Як зробити: Нанесіть на вологе або сухе волосся трохи бальзаму-кондиціонера, розподіліть його руками й розчешіть. Це додасть волоссю блиску і зволожить їх.

Вас також зацікавить: Стилісти показали весняно-літні варіанти для модного манікюру (фото)

2. Зворотні кінці в стилі 60-х:

Модні зачіски для жінок на весну та літо. Джерело: Скриншот з instagram.com

Ця ретро-зачіска з сучасним відтінком. Як зробити: Вирівняйте волосся праскою, а потім закрутіть кінчики назовні за допомогою плойки. Розділіть волосся на проділ і зафіксуйте кінчики гелем.

3. Тугі французькі коси:

Модні зачіски для жінок на весну та літо. Джерело: Скриншот з instagram.com

Коси - це чудовий спосіб укласти коротке волосся. Як зробити: Заплетіть французькі коси від верхівки до потилиці. Додайте до коси трохи кокосової чи касторової олії для зволоження.

4. Стримані хвилясті локони:

Модні зачіски для жінок на весну та літо. Джерело: Скриншот з instagram.com

Ця зачіска виглядає природно і легко. Накрутіть пасма волосся на плойку, залишаючи кінчики назовні. Переверніть голову догори дном і нанесіть на волосся лак для фіксації.

5. Низький шиньйон:

Модні зачіски для жінок на весну та літо. Джерело: Скриншот з instagram.com

Ця зачіска підходить для будь-якої події. Висушіть волосся феном, розгладжуючи їх біля обличчя і шиї. Зберіть волосся у хвіст і зафіксуйте гелем. Заплетіть з тонкого пасма косичку й оберніть її навколо основи хвоста.

6. Пляжні хвилі:

Модні зачіски для жінок на весну та літо. Джерело: Скриншот з instagram.com

Цей стиль ідеально підходить для літа.Як зробити: Нанесіть на вологе волосся незмивний кондиціонер, заплетіть кілька французьких кісок і дайте їм висохнути. Розпустіть коси і розчешіть волосся пальцями.

7. Романтичні хвилі:

Модні зачіски для жінок на весну та літо. Джерело: Скриншот з instagram.com

Ця зачіска додає елегантності короткому волоссю. Нанесіть на волосся мус, візьміть гребінець з широкими зубчиками і створіть S-подібні вигини. Покладіть на голову шовковий шарф і дайте волоссю висохнути.

8. Прикрашений боб:

Модні зачіски для жінок на весну та літо. Джерело: Скриншот з instagram.com

Додайте до свого короткого боба затискач з коштовностями, щоб зробити його більш стильним. Або пов'яжіть скручену хустинку.

Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні зачіски, щоб знайти ту, яка вам найбільше подобається.

Раніше експерти показали зачіски, що ідеально підійдуть для жінок 40+, у яких тонке волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!