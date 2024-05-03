Припиніть так робити: через поширені помилки шашлик виходить несмачним

М'ясо для шашлику дуже просто зіпсувати, якщо допускатися розповсюджених помилок. Зокрема, це стосується маринаду та підготовки м'яса.

Неправильна підготовка призведе до сухої, жорсткої та несмачної страви. Однак прості поради допоможуть уникнути цього, повідомляє FoodOboz.

Важливо зауважити, що лопатка, грудинка або гомілка не підходять для приготування шашлику. Також м'ясо має бути молодим – корейка або лопатка, якщо це свинина або яловичина, або крила та гомілки з курки.

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Не нарізайте м'ясо для шашлику вздовж волокон. При нарізанні впоперек шматочки збережуть соковитість.

Надлишок лимонного соку в маринаді зіпсує м'ясо. У разі використання бальзамічного оцту, достатньо декілька крапель.

Багатокомпонентний маринад лише переб'є смак м'яса. Для смачного шашлику достатньо часнику, цибулі та свіжих трав.

Маринувати м'ясо для шашлику можна максимум 20 годин, інакше можуть розповсюджуватися бактерії. Також не варто солити м'ясо під час маринування, інакше воно вийде сухим.

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