Припиніть пити каву, якщо у вас є три такі симптоми

Лікар швидкої допомоги попередив, що кава може погіршити сон, посилити тривогу та прискорити серцебиття. Він закликав людей зменшити споживання кави, якщо вони відчувають ці симптоми.

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Доктор Судж, який працює в NHS, сказав, що вживання кави може мати руйнівний вплив на якість сну, оскільки кофеїн має довгий період напіврозпаду, пише Express.

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Він пояснив: "Кава має довгий період напіврозпаду, і вона залишається у вашій системі набагато довше, ніж ви думаєте. Це означає, що ваша ранкова чашка кави, швидше за все, все ще буде у вашому організмі, коли ви спробуєте лягти спати ввечері, і це значно погіршить якість вашого сну".

Судж також сказав, що якщо ви відчуваєте тривогу або у вас прискорене серцебиття, то вам слід зменшити споживання кави або навіть повністю відмовитися від неї"

Дієтологиня Британського фонду серця Вікторія Тейлор сказала, що для здоров’я серця помірне споживання кави (чотири-п’ять чашок на день) підійде більшості людей.

Вона додала: "Деякі люди більш чутливі до кофеїну і можуть відчувати прискорене серцебиття. Якщо це ви, то розумно уникати кофеїну".

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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