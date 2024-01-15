Які 5 напоїв краще пити перед сном, для якісного відпочинку

Якість сну залежить від багатьох факторів, в тому числі від того, що ми п'ємо перед сном. Деякі напої можуть покращити сон, а інші, навпаки, погіршити його.

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Про це пише greenpost. Щоб поліпшити сон, рекомендується уникати таких напоїв перед сном, як кава, алкоголь, енергетики, соки з цитрусових та напої з кофеїном, наприклад, чай або кола.

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Тепле молоко з печивом – це класичне поєднання, яке допомагає заснути. Деякі експерти вважають, що це пов'язано з тим, що молоко містить триптофан, який перетворюється в організмі в мелатонін, гормон сну. Інші вважають, що ефект теплого молока – це плацебо.

Банановий смузі – ще один корисний напій, який можна випити перед сном. Банани містять триптофан і магній, які допомагають розслабитися і заснути.

М'ята має заспокійливий ефект, тому чай з м'ятою – це хороший варіант для вечірнього напою. М'ята також допомагає знизити артеріальний тиск і нормалізувати рівень цукру в крові, що також може позитивно позначитися на якості сну.

Вишневий сік містить мелатонін, тому він може допомогти заснути. Стакан вишневого соку перед сном може покращити якість сну і зробити його більш глибоким.

Йогурт також містить триптофан, який допомагає заснути. Крім того, йогурт містить кальцій, який також необхідний для нормального сну.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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