Припиніть робити ганчірки зі старих речей: можете накликати біду

Що робити з одягом, який вже не носимо, але викинути шкода. Це питання, яке рано чи пізно постає перед кожним з нас.

Езотерики стверджують, що старі речі зберігають енергетику свого власника. Тому використовувати їх як ганчірки, на їхню думку, не рекомендується. Вважається, що це може негативно вплинути на ауру та здоров'я людини.

Вас також може зацікавити: Чому не можна викидати старий гаманець: народні прикмети та забобони

Народні прикмети також не радять використовувати старий одяг для прибирання. За повір'ями, це може призвести до:

Втрати благополуччя та успіху

Невдач у особистому житті

Хвороб

Звісно, вірити у забобони чи ні – це особистий вибір кожного. Проте, якщо ви не хочете ризикувати, краще не використовувати старий одяг для прибирання.

Існує безліч інших способів позбутися непотрібних речей:

Віддати нужденним

Продати або обміняти

Віднести до пункту прийому одягу

Переробити на нові речі

Якщо ви все ж таки вирішили викинути одяг, рекомендується попередньо його випрати та продезінфікувати.

Пам'ятайте, що старий одяг може бути корисним для інших людей. Тому не поспішайте його викидати, а спробуйте дати йому друге життя.

Окрім езотеричних та практичних міркувань, важливо також пам'ятати про екологію. Текстиль – це один із видів сміття, який складає значну частину відходів на планеті. Тому, перш ніж викинути одяг, замисліться, чи можна його переробити або використовувати повторно.

Звертайте увагу на екологічні марки одягу, купуйте речі з перероблених матеріалів, даруйте друге життя старому одягу – і ви зробите свій внесок у збереження довкілля.

Пропонуємо дізнатися про магічний ритуал на залучення багатства: потрібні лише сіль та монети.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!