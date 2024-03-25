Магічний ритуал на залучення багатства: потрібні лише сіль та монети

Повір'я та забобони завжди були частиною нашого життя, але якщо вони можуть допомогти залучити багатство, чому б і ні? Кожна людина шукає свій унікальний спосіб забезпечити собі щастя та процвітання.

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Існує простий ритуал для залучення багатства – це посипання монет сіллю та їх розміщення на підвіконні.

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Цей старовинний обряд вважається одним з найсильніших у світі повір'їв. Ритуал передбачає використання монет, солі та вогню, які виступають в ролі магічних інструментів, щоб залучити багатство та процвітання у ваше життя.

Щоб виконати цей ритуал, потрібно ретельно дотримуватися кожного кроку. Виберіть спеціальну дату, яка для вас має особливе значення, та підготуйтеся до процесу. Це може бути дзеркальна дата, період під час зростаючого місяця, або день сонячного чи місячного затемнення. Ритуал проводиться не більше трьох разів на рік.

Як проводити ритуал на залучення грошей:

Виберіть місце біля вікна в спальні або на кухні. Поставте біля вікна сіль та запаліть свічку. Вікно має бути зачинене.

Візьміть монети в руки. Покладіть першу монету в сіль і проговоріть: "Монета на багатство", потім покладіть другу монету в сіль і проговоріть: "Монета на повернення", потім покладіть третю монету в сіль і проговоріть: "Монета на грошовий запас".

Відкрийте вікно, візьміть чашку з сіллю в ліву руку, а правою рукою киньте за вікно три дрібки солі та промовляйте: "Сиплю сіль у вікно, грошей у мене буде повно".

Закрийте вікно після того, як кинули всі дрібки солі. З цієї чашки використовуйте сіль за призначенням.

Монети, що були у солі, пожертвуйте на благодійність, але не давайте їх людям в руки.

Коли будете класти монети у коробку для пожертвувань, промовляйте: "На багатство, на повернення та на грошовий запас".

Щоб підсилити ефект ритуалу, чітко уявляйте собі, як багатство приходить у ваше життя. Ваша віра та щирість мають величезне значення. Не міняйте слова ритуалу та проводьте його правильно.

Цей ритуал – це лише допомога на шляху до багатства. Важливо також працювати, щоб досягти своїх цілей. Будьте позитивними та вірте в себе, і тоді все обов'язково вийде.

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