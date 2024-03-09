Чудове звершення дня: рецепт пряного какао з маршмелоу

Створіть атмосферу затишку та тепла в з ароматним гарячим какао зі спеціями та ніжними маршмелоу. Простий у приготуванні, цей напій стане ідеальним доповненням до сімейних вечорів, вихідних та святкових зустрічей.

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Готується швидко, п’ється – ще швидше. Маршмелоу чудово доповнює шоколадний смак какао. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (8 порцій):

Основні:

- Какао-порошок - 4 чайні ложки

- Молоко 2,5% жирності - 450 мл

- Мелена кориця - 0,5 чайної ложки

- Мелений кардамон - 0,5 чайної ложки

- Цукор - 3 чайні ложки

- Мелений мускатний горіх - 0,3 чайної ложки

- Сіль - 2 грами

- Маршмелоу (на смак)

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Інструкція:

Налийте молоко в каструлю та трохи підігрійте на середньому вогні.

У окремій мисці змішайте сухі інгредієнти: цукор, какао-порошок, кардамон, корицю, мускатний горіх та сіль.

Всипте суміш спецій у гаряче молоко та ретельно перемішайте вінчиком, щоб не залишилося грудочок.

Доведіть напій до кипіння, зніміть з вогню та накрийте кришкою. Залиште на 5 хвилин для настоювання.

Розлийте ароматне какао по чашках через дрібне ситечко, щоб відфільтрувати спеції.

Зверху посипте пухнастими маршмелоу. За бажанням можна прикрасити палички кориці. Насолоджуйтесь чудовим смаком!

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