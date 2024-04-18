Пожовкла підошва улюбленого взуття стане знову білою: допоможуть прості засоби

Багато хто з тих, хто носить кросівки або взуття з білою підошвою, стикаються з труднощами при їх очищенні. З часом підошви набувають жовтого відтінку, що придає взуттю неохайного вигляду. Спроби вивести жовтизну за допомогою звичайної губки та води зазвичай не приносять бажаного результату, і тому таке взуття часто відправляється на задвірки шафи.

Однак, існують прості та доступні методи, які дозволяють повернути підошвам первісну білизну. Про них розповідає команда UAportal.

Як відбілити пожовклу підошву

Для відновлення чистоти та білосніжного кольору підошов використовуйте звичайну харчову соду. Візьміть 3 чайні ложки соди та змішайте з 30-40 мл води до стану густої пасти. За допомогою тканини або губки нанесіть пасту на пожовклі ділянки підошви, ретельно втираючи круговими рухами. Залиште на 30-40 хвилин, після чого промийте їх водою, щоб видалити залишки суміші.

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Ще один спосіб – це комбінація соди з перекисом водню, яка допомагає усунути жовті плями. Нанесіть отриману суміш на підошву за допомогою щітки та залиште на деякий час, найкраще під сонячними променями. Потім просто змийте водою, і підошви повернуть свій первісний білий колір.

Використання розпушувача також може бути ефективним завдяки його відбілюючим властивостям. Змішайте його з порошком для прання білих речей у співвідношенні 1 до 2 і додайте трохи води для отримання пасти. Зубною щіткою нанесіть суміш на підошви, помістіть взуття в поліетиленовий пакет і залиште на пів години. Після висихання пасти, змийте її теплою водою, і ви побачите, що підошви стануть чистими та білими.

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