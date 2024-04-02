Нове взуття більше не натиратиме ноги: допоможе дієвий лайфхак

Навіть стильне та якісне взуття може стати джерелом дискомфорту. Неприємні відчуття та мозолі від нових туфель – це загальновідомі неприємності. При перших же ознаках незручностей важливо вжити заходів.

Відео дня

Зазвичай, найпростіші домашні методи є найефективнішими. Про них розповідає команда UAportal. Запобігти натиранню від нової пари взуття допоможе використання звичайного мила.

Читайте також: Як чистити взуття із штучної замші

Що зробити, щоб взуття не залишало мозолів

Існують два ефективні методи, які можуть допомогти вам швидко вирішити проблему з мозолями.

Перший – полягає у використанні твердого мила для натирання області, що викликає незручності. Ця процедура зробить матеріал більш м’яким і зменшить тертя. Як альтернативу милу, можна застосувати вазелін для досягнення подібного ефекту.

Другий, більш складний метод, полягає у розтягуванні взуття, яке натирає ноги. Ви можете наповнити його газетами та підігріти феном ті місця, що завдають найбільшого дискомфорту.

Також для розтягування взуття можна використовувати вологі шкарпетки. Просто одягніть їх на ноги, взуйте пару, яке вас турбує, і пройдіться так протягом 15-30 хвилин.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як можна компактно зберігати взуття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!