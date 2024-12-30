Привітання з прийдешнім Новим роком 2025: найкращі новорічні листівки та теплі побажання для близьких

Новий рік – одне з найулюбленіших свят українців, коли кожен загадує бажання. У цю святкову ніч усі українці мріятимуть про одне й те саме.

Навіть ті, хто не вірить у магію Нового року, щиро сподіватимуться на мир і якнайшвидшу перемогу України. Команда UAportal підготувала добірку найтепліших привітань із Новим роком 2025 та святкових листівок, які подарують гарний настрій вашим рідним і близьким.

Привітання з прийдешнім Новим роком 2025 у віршах

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Із Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

Хай мрії збудуться, бажання,

Задуми, плани, сподівання.

Удача хай допомагає,

І Бог нехай благословляє!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

***

Новий рік — це нові сподівання,

Нові плани, ідеї, шляхи.

Хай же будуть відверті зізнання,

Переміни на краще завжди!

З новим роком нехай завітає

Щастя, радість, любов у ваш дім.

І не лише відвідує в свято,

А назавжди залишиться в нім!

***

В новорічну дивну ніч

Що не забажається,

Неодмінно має сенс,

Завжди відбувається!

Побажаю від душі

Всіх здійснень жаданих.

Поруч люблячих людей

Та подій яскравих!

Щоби вдалим був цей рік,

Ви були здорові.

Та прожили усі дні

В радощі, любові!

Вітання з прийдешнім Новим роком в прозі

Вітаю з прийдешнім Новим роком вас. Нехай 2025 рік принесе нам настання перемоги, повернення всіх українських воїнів до своїх родин та повернення спокійних часів.

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Вітаю з прийдешнім Новим роком! Нехай рік, що минає, забере з собою всі проблеми, тривоги і страхи, а принесе нам стійкість, віру в перемогу, згуртованість і міцне здоров'я!

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Вітаю з Новим роком 2025! Нехай наступний рік стане кращим, ніж попередній. Нехай він принесе нам більше добрих новин, віру в хороше майбутнє, сімейне щастя! Бажаю, щоб 2025 згуртував усіх нас навколо віри в перемогу України!

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З прийдешнім Новим роком! Нехай наступний Новий рік 2025 принесе в дім все найкраще: любов, радість, здоров'я і достаток. Нехай Новий рік буде насичений приємними подіями та емоціями, а близькі та рідні будуть поруч.

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Вітаю вас із прийдешнім Новим роком, нехай він буде добрим та спокійним для всіх. Я бажаю всім миру, кохання, душевної рівноваги. Це найважливіше сьогодні, це потрібне нам усім. З прийдешнім 2025-м роком!

Листівки з прийдешнім Новим роком 2024

Новорічні листівки з прийдешнім Новим роком 2025

Новорічні листівки з прийдешнім Новим роком 2025

Новорічні листівки з прийдешнім Новим роком 2025

Раніше ми ділилися з вами привітаннями з Новим роком 2025 українською та яскравими картинками для близьких та друзів.

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