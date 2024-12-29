Привітання з Новим роком 2025 українською та яскраві картинки для близьких та друзів

Новий рік – це свято, якого з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Попри те, що війна залишила свій відбиток і затьмарила святковий настрій, у серцях кожного українця все ще жевріє надія на краще майбутнє та здійснення мрій. Не забудьте привітати своїх близьких, друзів і всіх співвітчизників із прийдешнім 2025 роком.

За східним календарем символом і покровителем Нового 2025 року стане Зелена Дерев'яна Змія. Ця істота уособлює мудрість, силу, процвітання, багатство та знання. Тож у ці нелегкі для України часи надзвичайно важливо дарувати теплі слова рідним, друзям і колегам. Адже щире привітання здатне подарувати хоча б трохи радості, підтримати дух і нагадати про сенс продовжувати боротьбу за майбутнє.

Команда UAportal підготувала красиві вітальні листівки з Новим 2025 роком (догортайте сторінку до кінця).

Привітання з Новим роком 2025: своїми словами і у віршах

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

***

Ось і приходить Новий рік, вже стукає в двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум давайте залишимо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!

***

З Новим роком вас усіх

Щиро хочу привітати!

Буде хай добро та сміх,

Миру хочу побажати!

Хай в новому році будуть

Щастя, радість і кохання,

Злагода у дім прибуде,

Хай здійсняться всі бажання!

***

Настає чарівна ніч новорічна! Ніч, коли приходить рік новий, прекрасний, молодий. Коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається в минулому році. Вітаю! Бажаю щастя та добробуту, гармонії та любові, здоров’я та удачі. Нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. З Новим роком!

***

З Новим роком вас вітаю!

Гучно хай дзвенять бокали

Від душі вам побажаю,

Кращі щоб часи настали!

Щоби успіх був у всьому

І щоб радість повний міг

І достатку вам додому,

Щоб лунав веселий сміх!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю миру та добробуту, щастя та здоров’я. Нехай разом з новим роком прийде любов, надія та вдача, нехай разом з новорічними вогниками засяє і твоє серце. Бажаю тобі веселого року, великих подій та радощів!

***

Ось вже і земля вкрилася снігом. Зима найчарівніша пора, особливо коли це Новий рік. З новим роком тебе! Нехай в цьому році обов’язково здійсняться усі згадані бажання.

Картинки з Новим роком українською мовою

Листівки до Нового року 2025

Листівки до Нового року 2025

Листівки до Нового року 2025

Листівки до Нового року 2025. Джерело: Freepik

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