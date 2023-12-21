Повістки можуть вручати не тільки представники ТЦК: про кого йде мова

Впродовж останніх місяців у суспільстві накопичилось чимало скарг на проведення мобілізації та свавілля з боку представників ТЦК. Військові та політики наполягають на тому, що необхідно внести зміни в порядок проведення мобілізації та військовий облік, однак зараз усе це поки на етапі напрацювань та ідей.

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Про те, як відбувається мобілізація в Україні під час війни, де та як ТЦК може вручати повістки і кого мобілізують на фронт, розповів в інтерв'ю РБК-Україна начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Вручати повістки можуть представники ЖЕКів та ОСББ, селищні голови, старости та представники територіальних громад.

Повісті вручаються у робочий час або за місцем проживання військовозобов'язаного. Якщо військовозобов'язаний не знаходиться за місцем проживання, повістку можуть вручити його родичам або сусідам.

Перша повістка вручається для уточнення даних та проходження медичного огляду. Друга повістка вручається для відправлення на службу.

На фронт відправляють тільки після вручення другої повістки. Військовозобов'язані, які не мають відповідного досвіду або освіти, будуть проходити навчання в навчальному центрі. Тривалість навчання залежить від професії та військової спеціальності.

Мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року. Вона буде тривати до повного звільнення українських територій від російських військ.

За словами Володимира Фітьо, однією з проблем мобілізації є те, що деякі військовозобов'язані намагаються ухилятися від служби. Для цього вони використовують різні методи, наприклад, підроблюють документи або переховуються від представників ТЦК.

Ще однією проблемою є те, що деякі представники ТЦК при врученні повісток допускають свавілля. Вони можуть принижувати військовозобов'язаних або вимагати від них хабарів.

Військові та політики наполягають на тому, що необхідно внести зміни до порядку мобілізації та військового обліку. Зокрема, пропонується:

Удосконалити систему контролю за проведенням мобілізації;

Запровадити відповідальність за ухилення від мобілізації;

Створити єдину базу даних військовозобов'язаних.

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