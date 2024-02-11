Подивіться, якщо не любите аніме: 3 найкращі анімаційні фільми про філософію

Чули про Хаяо Міядзакі? Цього року його анімаційний фільм змагається за Оскара. Ці мультфільми не просто розважають, вони змушують задуматися.

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Пориньте у світ Міядзакі – світ краси, добра та вічних цінностей, пише Канал 24. Це лише три з безлічі чудових аніме Міядзакі. Ознайомтеся з іншими його роботами, і ви неодмінно знайдете те, що вам сподобається.

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Не знайомі з аніме? Почніть з трьох шедеврів Міядзакі:

1. "Мандрівний замок" (2004)

Фентезі про капелюшницю Софі, перетворену на стару.

Подорож до чарівного замку Хаула.

Історія про кохання, яке руйнує прокляття.

Фільм про війну, але з акцентом на кохання та магію.

2. "Віднесені привидами" (2001)

Дівчинка Чіхіро потрапляє в зачароване місто.

Боротьба за порятунок себе та своїх батьків.

Критика "культури споживання" та забруднення довкілля.

Заклик цінувати природу.

3. "Вітер дужчає" (2013)

Біографічна історія авіаконструктора Дзіро Хорікоші.

Паралель між героєм і Міядзакі: прагнення творити.

Суперечливі почуття щодо війни.

Історія про відданість, кохання та життєвий шлях.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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