Останній день перед Великоднем: що категорично заборонено робити у Страсну суботу

Християни східного обряду 4 травня відзначають Великодню суботу, яка позначає переддень завершення Страсного тижня. Цей день огорнутий особливими обмеженнями та прикметами, що раніше передавалися з покоління в покоління.

У давні часи існували особливі правила поведінки у цей день. Було неприпустимо сваритися злословити, конфліктувати та бажати зла іншим. Оскільки ще триває Великий піст, люди утримувалися від споживання м’яса та молочних продуктів, дотримуючись сироїдіння. Про це пише "Дзеркало тижня".

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Не можна було займатися важкою фізичною працею, шиттям, прибиранням, в’язанням чи вишиванням.

У цей особливий день заборонялось організовувати весілля чи проводити шумні заходи.

Рибалкам не дозволялося ловити рибу у Велику суботу.

Відмовляти у допомозі чи не виконувати прохання інших у цей день також було заборонено.

Народні прикмети

Наші предки вірили у такі прикмети в цей день:

Той, хто веселиться в суботу перед Великоднем, буде проливати сльози протягом усього року.

Якщо розлилося багато води – очікується хороший сінокіс та багатий урожай.

Ясний день напередодні Великодня віщує, що літо буде повне тепла та сонця.

Людина, що вмиється водою, в яку кинуто освячене яйце, зміцнить своє здоров’я та збереже молодість.

Нагадаємо, наші предки вірили, що на Великдень можна дізнатися про своє майбутнє.

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