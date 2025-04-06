Після них не зможете спати: топ трилерів, від яких холоне кров

2025 рік обіцяє бути надзвичайно плідним на кінопрем'єри. Особливо пощастило шанувальникам фільмів жахів, адже вже зараз можна переглянути кілька вартих уваги новинок.

РБК-Україна підготувало добірку із 5 найцікавіших трилерів та слешерів, які вже доступні до перегляду. Вони точно зроблять ваш вечір особливим.

"Ножиці" (Scissors)

Цей фільм створено в найкращих традиціях класичного слешера. Тут є все, що полюбляють фанати жанру: моторошний клоун, криваві вбивства та приваблива головна героїня. Хоча сюжет не можна назвати революційним, поціновувачі хорор-фільмів обов'язково оцінять колоритних персонажів та несподіваний фінал, що тримає в напрузі до останньої хвилини.

"Смерть єдинорога" (Death Of A Unicorn)

Цей комедійний трилер стане справжньою знахідкою для тих, хто втомився від шаблонних сюжетів. Головні ролі виконують Дженна Ортега та її екранна родина, які випадково натрапляють на загадкову істоту. Тіло дивного створіння виявляється не просто незвичайним, але й надзвичайно небезпечним для всіх, хто мав нещастя його побачити.

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"Голланд" (Holland)

Новий фільм з Ніколь Кідман уже встиг зібрати численні схвальні відгуки. Особливо глядачі відзначають непередбачуваний фінал, який залишає після себе потужний емоційний слід. Стрічка розповідає про жінку, яку підозра у зраді приводить до викриття моторошної таємниці, про яку вона радше воліла б не знати.

"Мавпа" (The Monkey)

Ця кінокартина неодмінно сподобається всім, хто з нетерпінням чекав на продовження таких хітів, як "Закляття" та "Аннабель". У центрі сюжету опиняються хлопчики, які знаходять на перший погляд звичайну іграшку. Проте ніхто не міг передбачити, що ця кумедна мавпа перетворить їхнє життя на справжній кошмар.

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