Спробуйте, поки сезон не закінчився: Як приготувати неймовірний мандариновий пиріг
Зимовий сезон — це пора мандаринів? З них можна не лише ласувати, але й готувати неймовірно смачні десерти. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом простого, але дуже апетитного пирога з мандаринами.
Особливість цього пирога в тому, що тісто для нього не потрібно вимішувати. Його просто перетирають руками і висипають у форму разом з начинкою. З цим рецептом впорається навіть кулінар-початківець, пише сайт "Господинька".
Також читайте: Сподобається навіть дітям: рецепт курячого супу з рисом
Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно – 300 г
- Вершкове масло – 85 г
- Цукор – 120 г
- Яйце – 1 шт.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Сіль – 1/8 ч. л.
Для начинки:
- Мандарини – 700 г
- Цукор – 100 г
- Борошно – 40 г
Приготування:
Начинка:
- Очистіть мандарини від шкірки. Наріжте їх на невеликі шматочки.
- Перекладіть мандарини в миску, додайте цукор і борошно. Перемішайте.
- Мандарини дадуть сік, вийде маса ось такої текстури. Сік не виливайте.
Тісто:
- З'єднайте в окремій мисці просіяне борошно, цукор, сіль, розпушувач і холодне вершкове масло, нарізане кубиками.
- Перетріть все руками до стану однорідної крихти.
- Додайте холодне яйце і знову перетріть до стану дрібної крихти.
Формування пирога:
- Застеліть форму для випічки (22 х 22 см) пергаментним папером.
- Засипте рівно половину тіста, розрівняйте.
- Зверху викладіть мандаринову начинку з соком.
- Начинку засипте тістом, що залишилося, розрівняйте.
Випікання:
- Випікайте пиріг в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин.
- Верх пирога має зарум'янитися і трохи розтріскатися.
Охолодження:
- Поки пиріг теплий, витягніть його з форми і охолоджуйте.
- Коли пиріг охолоне, начинка загусне.
Подача:
- Посипте пиріг цукровою пудрою.
- Неймовірно смачний десерт готовий!
P.S. Цей рецепт можна використовувати для пирогів з будь-якою начинкою.
Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!