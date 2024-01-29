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Спробуйте, поки сезон не закінчився: Як приготувати неймовірний мандариновий пиріг

Ігор Романько

Як зробити солодкий пиріг з мандаринами

Зимовий сезон — це пора мандаринів? З них можна не лише ласувати, але й готувати неймовірно смачні десерти. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом простого, але дуже апетитного пирога з мандаринами.

Особливість цього пирога в тому, що тісто для нього не потрібно вимішувати. Його просто перетирають руками і висипають у форму разом з начинкою. З цим рецептом впорається навіть кулінар-початківець, пише сайт "Господинька".

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Інгредієнти:

Для тіста:

  • Борошно – 300 г
  • Вершкове масло – 85 г
  • Цукор – 120 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Сіль – 1/8 ч. л.

Для начинки:

  • Мандарини – 700 г
  • Цукор – 100 г
  • Борошно – 40 г

Приготування:

Начинка:

  1. Очистіть мандарини від шкірки. Наріжте їх на невеликі шматочки.
  2. Перекладіть мандарини в миску, додайте цукор і борошно. Перемішайте.
  3. Мандарини дадуть сік, вийде маса ось такої текстури. Сік не виливайте.

Тісто:

  1. З'єднайте в окремій мисці просіяне борошно, цукор, сіль, розпушувач і холодне вершкове масло, нарізане кубиками.
  2. Перетріть все руками до стану однорідної крихти.
  3. Додайте холодне яйце і знову перетріть до стану дрібної крихти.

Формування пирога:

  1. Застеліть форму для випічки (22 х 22 см) пергаментним папером.
  2. Засипте рівно половину тіста, розрівняйте.
  3. Зверху викладіть мандаринову начинку з соком.
  4. Начинку засипте тістом, що залишилося, розрівняйте.

Випікання:

  1. Випікайте пиріг в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин.
  2. Верх пирога має зарум'янитися і трохи розтріскатися.

Охолодження:

  1. Поки пиріг теплий, витягніть його з форми і охолоджуйте.
  2. Коли пиріг охолоне, начинка загусне.

Подача:

  1. Посипте пиріг цукровою пудрою.
  2. Неймовірно смачний десерт готовий!

P.S. Цей рецепт можна використовувати для пирогів з будь-якою начинкою.

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

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