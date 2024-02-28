Спробуйте та відчуйте переваги за 5 днів: як дієта FMD допомагає схуднути

FMD дієта – це 5-денний цикл, під час якого ви значно обмежуєте калорії та білок. Ця дієта заснована на дослідженнях, які показали, що голодування може мати багато користі для здоров'я, включаючи втрату ваги, поліпшення самопочуття та видалення старих клітин.

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FMD дієта безпечна для більшості людей. Проте, важливо проконсультуватися з лікарем перед початком дієти, якщо у вас є будь-які проблеми зі здоров'ям. Про це пише nv.ua.

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Як працює FMD дієта?

Ви їсте лише 1100-800 калорій на день протягом 5 днів.

Більшість калорій надходить з складних вуглеводів (овочі, бобові) та корисних жирів (горіхи, оливкова олія).

Ви їсте дуже мало білка (25 грамів на день).

(25 грамів на день). Ви можете пити чорну каву або чай без цукру.

або без цукру. Ви готуєте власні страви з свіжих інгредієнтів.

Які переваги FMD дієти?

Втрата ваги: FMD дієта може допомогти вам швидко втратити вагу.

FMD дієта може допомогти вам швидко втратити вагу. Поліпшення самопочуття: FMD дієта може допомогти вам почуватися більш енергійними та бадьорими.

FMD дієта може допомогти вам почуватися більш енергійними та бадьорими. Омолодження організму: FMD дієта може допомогти видалити старі клітини та стимулювати виробництво нових.

Шукаєте швидкі та прості рецепти для FMD дієти?

Ознайомтеся з рецептами на основі рослинних інгредієнтів, які допоможуть вам легко дотримуватися дієти.

Пам'ятайте:

Не соромтеся зменшувати кількість інгредієнтів , щоб забезпечити необхідну енергію для сніданку.

, щоб забезпечити необхідну енергію для сніданку. Точно вимірюйте всі споживані калорії , особливо олію.

, особливо олію. Не їжте пізно ввечері, щоб травлення не заважало сну.

FMD дієта може бути чудовим способом покращити ваше здоров'я та самопочуття.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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