Сподобаються дітям та дорослим: як приготувати млинці з манної каші
Хто не любить млинці? Цей ніжний та ситний сніданок обожнюють і дорослі, і діти. А що, як я вам скажу, що ви можете приготувати млинці не лише з борошна, а й з манної каші?
Так, це можливо! Млинці з манної каші виходять пухкими, мереживними та неймовірно смачними. Приготування не складе вам особливих труднощів. Спочатку зваріть манну кашу, а потім додайте її до тіста для млинців. Рецептом поділились на сайті Shuba.
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Інгредієнти:
- Для манної каші:
- Молоко 2,5% - 800 мл
- Манна крупа - 160 г
- Цукор - 80 г
- Вершкове масло - 40 г
- Для тіста на млинці:
- Манна каша - 800 г
- Вода - 300 мл
- Борошно пшеничне - 300 г
- Яйця курячі - 4 г
- Вершкове масло - 40 г
Приготування:
- Зваріть манну кашу. Закип'ятіть молоко, всипте манну крупу, постійно помішуючи, і варіть на маленькому вогні 15-20 хвилин. Додайте цукор і вершкове масло. Дайте каші охолонути.
- Приготуйте тісто для млинців. Просійте борошно, додайте воду кімнатної температури, яйця, манну кашу і добре перемішайте до однорідності.
- Смажте млинці. Сковороду нагрійте, змастіть маслом, налийте тоненький шар тіста і смажте млинець з двох боків до золотистого кольору.
- Подавайте млинці гарячими.
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