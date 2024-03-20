Сподобаються дітям та дорослим: як приготувати млинці з манної каші

Хто не любить млинці? Цей ніжний та ситний сніданок обожнюють і дорослі, і діти. А що, як я вам скажу, що ви можете приготувати млинці не лише з борошна, а й з манної каші?

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Так, це можливо! Млинці з манної каші виходять пухкими, мереживними та неймовірно смачними. Приготування не складе вам особливих труднощів. Спочатку зваріть манну кашу, а потім додайте її до тіста для млинців. Рецептом поділились на сайті Shuba.

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Інгредієнти:

Для манної каші: Молоко 2,5% - 800 мл Манна крупа - 160 г Цукор - 80 г Вершкове масло - 40 г

Для тіста на млинці: Манна каша - 800 г Вода - 300 мл Борошно пшеничне - 300 г Яйця курячі - 4 г Вершкове масло - 40 г



Приготування:

Зваріть манну кашу. Закип'ятіть молоко, всипте манну крупу, постійно помішуючи, і варіть на маленькому вогні 15-20 хвилин. Додайте цукор і вершкове масло. Дайте каші охолонути. Приготуйте тісто для млинців. Просійте борошно, додайте воду кімнатної температури, яйця, манну кашу і добре перемішайте до однорідності. Смажте млинці. Сковороду нагрійте, змастіть маслом, налийте тоненький шар тіста і смажте млинець з двох боків до золотистого кольору. Подавайте млинці гарячими.

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