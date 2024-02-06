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Сподобаються навіть дітям: рецепт солоних мафінів з овочево-сирною начинкою

Ціхоцька Марія

Сподобаються навіть дітям: рецепт солоних мафінів з овочево-сирною начинкою

Овочеві мафіни - це не просто ласощі, а й чудовий спосіб збагатити свій раціон корисними овочами. Ця страва дає простір для кулінарної фантазії, адже начинку можна підбирати на свій смак.

Свою популярність мафіни здобули в середині XX століття. Їх універсальність полягає в різноманітті рецептів: від солодких десертів до ситних закусок. Мафіни їдять не лише на сніданок, але й як перекус або десерт. Про це пише Shuba.

Інгредієнти для овочевих мафінів:

  • Цукіні - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Заморожений зелений горошок - 30 г
  • Кукурудза - 30 г
  • Сир чеддер - 125 г
  • Молоко 2,5% - 125 мл
  • Грецький йогурт - 60 г
  • Оливкова олія Extra Virgin - 60 мл
  • Курячі яйця - 2 шт.
  • Петрушка - 3 гілочки
  • Цільнозернове борошно - 250 г
  • Розпушувач - 2 ч. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.

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Процес приготування:

  1. Подрібніть цукіні, моркву, петрушку.
  2. Змішайте борошно, розпушувач, сіль.
  3. Збийте яйця з олією, йогуртом та молоком.
  4. Додайте овочі, сир, кукурудзу, горошок до яєчної суміші.
  5. З'єднайте сухі та вологі інгредієнти,обережно перемішайте.
  6. Викладіть тісто у формочки для мафінів.
  7. Випікайте при 180°C протягом 30-35 хвилин.

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