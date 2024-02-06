Сподобаються навіть дітям: рецепт солоних мафінів з овочево-сирною начинкою
Овочеві мафіни - це не просто ласощі, а й чудовий спосіб збагатити свій раціон корисними овочами. Ця страва дає простір для кулінарної фантазії, адже начинку можна підбирати на свій смак.
Свою популярність мафіни здобули в середині XX століття. Їх універсальність полягає в різноманітті рецептів: від солодких десертів до ситних закусок. Мафіни їдять не лише на сніданок, але й як перекус або десерт. Про це пише Shuba.
Інгредієнти для овочевих мафінів:
- Цукіні - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Заморожений зелений горошок - 30 г
- Кукурудза - 30 г
- Сир чеддер - 125 г
- Молоко 2,5% - 125 мл
- Грецький йогурт - 60 г
- Оливкова олія Extra Virgin - 60 мл
- Курячі яйця - 2 шт.
- Петрушка - 3 гілочки
- Цільнозернове борошно - 250 г
- Розпушувач - 2 ч. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
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Процес приготування:
- Подрібніть цукіні, моркву, петрушку.
- Змішайте борошно, розпушувач, сіль.
- Збийте яйця з олією, йогуртом та молоком.
- Додайте овочі, сир, кукурудзу, горошок до яєчної суміші.
- З'єднайте сухі та вологі інгредієнти,обережно перемішайте.
- Викладіть тісто у формочки для мафінів.
- Випікайте при 180°C протягом 30-35 хвилин.
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