Сподобається дітям: Як приготувати пісочні рогалики з вареним згущеним молоком
Хто з нас не любить смачні та прості десерти, які можна приготувати з доступних продуктів? Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом розсипчастих рогаликів з вареним згущеним молоком. Цей десерт особливо подобається дітям, адже він солодкий, ароматний і тане в роті.
Цей десерт не потребує багато часу й зусиль, а результат вас приємно здивує. Спробуйте приготувати ці рогалики, і вони стануть вашим улюбленим ласощами, пишуть Патріоти України.
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Інгредієнти:
- 200-230 г борошна
- 100 г сметани 20%
- 100 г вершкового масла
- 1 жовток
- 0,5 ч. л. розпушувача
- Дрібка солі
- 1 банка вареного згущеного молока
- Цукрова пудра
Приготування:
- У мисці змішайте м'яке вершкове масло, сметану, жовток і сіль.
- Поступово додавайте просіяне борошно з розпушувачем, замішуючи м'яке тісто.
- Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте кулі та покладіть у холодильник на 30 хвилин.
- Кожну кулю розкачайте в пласт товщиною 2 мм і розріжте на 8 трикутників.
- На широкий край кожного трикутника викладіть трохи вареного згущеного молока.
- Згорніть рогалики, починаючи з широкого краю.
- Обмокніть один край рогалика в цукор і викладіть на деко, застелене пергаментним папером, тонким кінцем вниз.
- Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 20-25 хвилин.
- Готові рогалики присипте цукровою пудрою.
Порада:
- Замість вареного згущеного молока можна використовувати густе варення або джем.
- Для більш ароматного десерту додайте в тісто ванільний екстракт або цедру лимона.
- Рогалики можна змастити збитим яйцем перед випіканням.
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