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Сподобається дітям: Як приготувати пісочні рогалики з вареним згущеним молоком

Ігор Романько

Як зробити рогалики з пісочного тіста з вареною згущенкою

Хто з нас не любить смачні та прості десерти, які можна приготувати з доступних продуктів? Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом розсипчастих рогаликів з вареним згущеним молоком. Цей десерт особливо подобається дітям, адже він солодкий, ароматний і тане в роті.

Цей десерт не потребує багато часу й зусиль, а результат вас приємно здивує. Спробуйте приготувати ці рогалики, і вони стануть вашим улюбленим ласощами, пишуть Патріоти України.

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Інгредієнти:

  • 200-230 г борошна
  • 100 г сметани 20%
  • 100 г вершкового масла
  • 1 жовток
  • 0,5 ч. л. розпушувача
  • Дрібка солі
  • 1 банка вареного згущеного молока
  • Цукрова пудра

Приготування:

  1. У мисці змішайте м'яке вершкове масло, сметану, жовток і сіль.
  2. Поступово додавайте просіяне борошно з розпушувачем, замішуючи м'яке тісто.
  3. Розділіть тісто на 3 частини, сформуйте кулі та покладіть у холодильник на 30 хвилин.
  4. Кожну кулю розкачайте в пласт товщиною 2 мм і розріжте на 8 трикутників.
  5. На широкий край кожного трикутника викладіть трохи вареного згущеного молока.
  6. Згорніть рогалики, починаючи з широкого краю.
  7. Обмокніть один край рогалика в цукор і викладіть на деко, застелене пергаментним папером, тонким кінцем вниз.
  8. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 20-25 хвилин.
  9. Готові рогалики присипте цукровою пудрою.

Порада:

  • Замість вареного згущеного молока можна використовувати густе варення або джем.
  • Для більш ароматного десерту додайте в тісто ванільний екстракт або цедру лимона.
  • Рогалики можна змастити збитим яйцем перед випіканням.

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