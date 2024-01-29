Користь за 5 хвилин: рецепт салату з тунцем та кукурудзою

Якщо ви шукаєте рецепт швидкого та смачного салату, то цей варіант точно вам сподобається. Салат з тунця, кукурудзи та пекінської капусти готується за лічені хвилини, а його смак припаде до душі всім членам сім'ї.

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Його можна їсти, як самостійну страву з хлібом чи лавашем. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

Тунець в олії - 80 г

Консервована кукурудза - 340 г

Пекінська капуста - 200 г

Майонез - 3 ст. л.

Сіль за смаком

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Приготування

Пекінську капусту помийте та дрібно поріжте. З тунця та кукурудзи злийте зайву рідину. У салатнику змішайте тунець, кукурудзу, капусту, майонез та сіль.

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