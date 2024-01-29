Користь за 5 хвилин: рецепт салату з тунцем та кукурудзою
Якщо ви шукаєте рецепт швидкого та смачного салату, то цей варіант точно вам сподобається. Салат з тунця, кукурудзи та пекінської капусти готується за лічені хвилини, а його смак припаде до душі всім членам сім'ї.
Його можна їсти, як самостійну страву з хлібом чи лавашем. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Тунець в олії - 80 г
- Консервована кукурудза - 340 г
- Пекінська капуста - 200 г
- Майонез - 3 ст. л.
- Сіль за смаком
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Приготування
- Пекінську капусту помийте та дрібно поріжте.
- З тунця та кукурудзи злийте зайву рідину.
- У салатнику змішайте тунець, кукурудзу, капусту, майонез та сіль.
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