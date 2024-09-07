Чи отримає водій штраф за такий маневр: важке завдання на знання ПДР

Часто на дорогах виникають ситуації, коли необхідно прийняти правильне рішення щодо виконання того чи іншого маневру. Особливо це стосується випадків, коли на дорозі встановлені дорожні знаки.

Нещодавно у популярному Telegram-каналі "А ти знаєш ПДР?" було опубліковано цікаве завдання, яке змусило багатьох задуматися. Умовою задачі була наступна ситуація: легковик рухається дорогою зі знаком 4.1 "Рух прямо", але водій має намір розвернутися, щоб заїхати на автозаправну станцію.

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Чи дозволяють правила дорожнього руху виконати такий маневр?

Правила дорожнього руху 2024 про поворот. Джерело: t.me/auto_pdrua

Відповідь може вас здивувати: у цьому випадку водій має право виконати розворот.

Чому так? Річ у тому, що знак 4.1 "Рух прямо" дозволяє рух лише прямо, але при цьому не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території. АЗС саме належиь до таких територій.

Висновок: Навіть за наявності знаку 4.1 "Рух прямо" водій може виконати розворот, якщо він планує заїхати на прилеглу територію, таку як АЗС, парковка тощо.

Важливо пам'ятати: перед виконанням будь-якого маневру необхідно переконатися у безпеці інших учасників дорожнього руху, включити відповідний сигнал повороту та дотримуватися інших вимог ПДР.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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