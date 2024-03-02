Позитивно впливає на кровообіг та метаболізм: чому варто пити теплу воду

Підтримання водного балансу в організмі шляхом щоденного споживання достатньої кількості чистої води є запорукою здоров'я. Проте не всі знають, що найбільшу користь приносить саме тепла вода. І це не дивно, адже вона має чимало переваг. Про це пише Радіотрек.

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По-перше, тепла вода допомагає розрідити кров, поліпшуючи її текучість та циркуляцію по судинах. Це покращує кровопостачання всіх органів і пришвидшує метаболізм.

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По-друге, така вода стимулює утворення жовчі та ферментів, необхідних для перетравлення їжі. Тому вживання теплої води сприятиме поліпшенню травлення.

І наостанок, якщо додати в теплу воду трохи лимонного соку, можна ефективно позбутися набряків обличчя та покращити колір шкіри.

Отже, варто звикнути щодня пити теплу воду - це допоможе організму залишатися здоровим та життєздатним.

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