Повне сонячне затемнення 8 квітня: де українцям дивитися онлайн

8 квітня 2024 року відбудеться повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати в низці країнах світу. Зокрема, за цим явищем будуть спостерігати наживо мешканці Північної Америки, Мексики та Канади.

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить прямо між Сонцем і Землею, відкидаючи тінь на нашу планету. Місяць майже такого ж розміру, як Сонце, тому він може повністю закрити його диск.

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Для тих, хто не зможе побачити затемнення наживо, NASA організувала пряму трансляцію, яку можна буде дивитися на сайті Space.com. Трансляція розпочнеться о 13:00 за східним часом (17:00 за Гринвічем).

ASA також створила інтерактивну карту, яка дозволила людям з будь-якого місця світу дізнатися, о котрій годині можна побачити затемнення, і як воно буде виглядати.

Ц унікальне явище буде транслюватися на YouTube-каналі CosmoSapiens.

Як безпечно спостерігати за сонячним затемненням наживо?

Не можна дивитися на сонце без спеціального захисту. Існують два способи безпечно спостерігати за затемненням:

Непрямий перегляд: Ви не дивитеся прямо на сонце, а бачите зображення затемнення.

Прямий перегляд: Ви дивитеся прямо на сонце, але використовуєте спеціальні окуляри для затемнення, які блокують шкідливе випромінювання.

Раніше науковці попередили, що сонячне затемнення 8 квітня може призвести до різких змін у поведінці птахів.

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