Корисно та пікантно: рецепт запеченої броколі з часником

Цей рецепт запеченої броколі здивує вас своїм витонченим смаком, який легко приготувати в домашній духовці. Секрет полягає в ароматній заправці, що надає страві "ресторанного" лоску. Ця страва не лише дуже смачна, але й корисна. Чудовий варіант перекусу. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

Для броколі:

2 кг броколі

4 зубчики часнику

5 ст. л. оливкової олії Extra Virgin

Сіль і чорний перець за смаком

Для заправки:

2 ч. л. лимонної цедри

2 ст. л. лимонного соку

10 г базиліка (приблизно 12 листочків)

1,5 ст. л. оливкової олії Extra Virgin

80 г пармезану

3 ст. л. кедрових горіхів

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Приготування:

Розігрійте духовку до 220°C. Приготуйте заправку: Змішайте в мисці лимонний сік, цедру, оливкову олію та подрібнений базилік. Обсмажте горіхи: Підсушіть кедрові горіхи на сухій сковороді до золотистого кольору. Наріжте броколі: Розділіть броколі на суцвіття. Викладіть на деко, застелене пергаментом, в один шар. Додайте подрібнений часник, 5 ст. л. оливкової олії, сіль і перець. Запікайте: Запікайте броколі 20-25 хвилин, до рум'яності суцвіть. Додайте заправку: Перекладіть броколі з часником у миску. Полийте заправкою, посипте кедровими горіхами та тертим пармезаном. Подавайте: Подавайте запечену броколі гарячою.

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