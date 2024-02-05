Корисно та пікантно: рецепт запеченої броколі з часником
Цей рецепт запеченої броколі здивує вас своїм витонченим смаком, який легко приготувати в домашній духовці. Секрет полягає в ароматній заправці, що надає страві "ресторанного" лоску. Ця страва не лише дуже смачна, але й корисна. Чудовий варіант перекусу. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Для броколі:
- 2 кг броколі
- 4 зубчики часнику
- 5 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
- Сіль і чорний перець за смаком
Для заправки:
- 2 ч. л. лимонної цедри
- 2 ст. л. лимонного соку
- 10 г базиліка (приблизно 12 листочків)
- 1,5 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
- 80 г пармезану
- 3 ст. л. кедрових горіхів
Читайте також: Який маринад для шашлику зробить його соковитим і м’яким: поради з приготування
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220°C.
- Приготуйте заправку: Змішайте в мисці лимонний сік, цедру, оливкову олію та подрібнений базилік.
- Обсмажте горіхи: Підсушіть кедрові горіхи на сухій сковороді до золотистого кольору.
- Наріжте броколі: Розділіть броколі на суцвіття. Викладіть на деко, застелене пергаментом, в один шар. Додайте подрібнений часник, 5 ст. л. оливкової олії, сіль і перець.
- Запікайте: Запікайте броколі 20-25 хвилин, до рум'яності суцвіть.
- Додайте заправку: Перекладіть броколі з часником у миску. Полийте заправкою, посипте кедровими горіхами та тертим пармезаном.
- Подавайте: Подавайте запечену броколі гарячою.
Радимо також звернути увагу на рецепт піци з мівіни.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!