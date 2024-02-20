Полийте цим розчином ваші рослини й сусіди не перестануть заздрити

Куркума — це багаторічна квіткова рослина, яка поширена на Індійському субконтиненті та в Південно-Східній Азії. Цю рослину в основному культивують заради її кореневищ, що містить хімічну речовину під назвою "куркумін".

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Цей екстракт має яскраво-жовтий природний колір і найчастіше використовується як харчовий ароматизатор і барвник. Основним діючим компонентом кореневищ куркуми є куркумін. Крім інших властивостей, ця речовина є дуже потужним антиоксидантом, має протимікробну, протизапальну, гепатопротекторну дію, а також дуже корисно для підвищення імунної системи.

Куркума корисна не тільки для людського організму. Вона значно полегшує роботу садівників, пише BackGarden.

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Переваги куркуми для рослин

1. Природний пестицид

Крім різних інших рослин, які можна використовувати як органічний пестицид, куркума також є природним репелентом для кількох видів комах і жуків, які люблять поїдати ваші рослини.

Окрім відлякування мурах, куркума також ефективна проти личинок капустянок, личинок совок, жуків, кліщів та інших видів садових шкідників.

2. Природний фунгіцид

Окрім боротьби зі шкідливими комахами з вашого саду, куркума також має природні протигрибкові та антибактеріальні властивості, тобто вона може захистити ваші рослини як від шкідників, так і від грибкових захворювань.

3. Лікує рани рослин

Ще однією перевагою куркуми для рослин є її цілющі властивості. Відкриті рани у рослин роблять їх сприйнятливими до різних хвороб та інфекцій. Завдяки своїм природним антисептичним і антибактеріальним властивостям куркума також є природним засобом для лікування ран рослин.

Розчин порошку куркуми, змішаний з водою і нанесений на будь-яку відкриту рану рослини, буде діяти як захисний бар’єр проти грибкових захворювань і шкідливих рослинних вірусів і бактерій.

Таке лікування куркумою зазвичай застосовують після обрізки троянд, щеплення дерев і в будь-яких інших ситуаціях, коли рослина піддається впливу зовнішніх шкідливих факторів.

Ви також можете нанести порошок куркуми на надріз живців рослини, яку ви хочете розмножити, перш ніж вставляти його в горщикову суміш.

Також куркума сприяє квітненню кімнатних рослин.

Порошок куркуми можна змішувати з ґрунтом перед пересадкою рослин. Цей спосіб відлякує небажаних комах та захистить коріння рослин від різних видів грибкових захворювань. Намагайтеся використовувати не більше 15-20 грамів порошку куркуми на 12 літрів ґрунту.

Щоб зробити розчин для розпилення на листя рослин, змішайте приблизно 20 грамів порошку куркуми з літром води. Перемішуйте розчин протягом декількох хвилин, поки порошок повністю не змішається з водою. Після цього отримана рідина готова до вживання.

Скористайтеся садовим пульверизатором і подрібніть розчин безпосередньо на листя рослин, схильних до грибкових захворювань і шкідливих комах. Найкращий час доби для використання цієї суміші – рано вранці або ввечері.

Повторно застосовуйте лікування листям куркуми раз на два тижні.

Порошок куркуми можна розсипати по поверхні ґрунту. Завдяки природним протигрибковим, антисептичним і антибактеріальним речовинам, виявленим у куркумі, вона може стати життєздатною заміною списку синтетичних пестицидів і фунгіцидів, які надзвичайно шкідливі для навколишнього середовища.

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