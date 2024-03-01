Покриває 100% добової потреби у поживних речовинах: чому варто регулярно вживати крес-салат

Листова зелень - це надзвичайно корисні для здоров'я продукти. Серед них особливо виділяється крес-салат, який містить широкий спектр поживних речовин та вітамінів.

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Завдяки вмісту вітамінів A і C, кальцію, заліза та інших речовин, крес-салат зміцнює імунітет, підтримує здоров'я кісток та профілактику захворювань. Про це пише Радіотрек.

Антиоксиданти запобігають пошкодженню клітин та знижують ризик раку.

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Окрім крес-салату, до списку найбільш корисних листових овочів входять: китайська капуста, мангольд, шпинат, зелений салат, петрушка, капуста, рукола, броколі та інші.

Регулярне вживання листової зелені, особливо крес-салату, значно покращує загальний стан здоров'я та запобігає хворобам. Тому варто якомога частіше включати ці корисні продукти до свого раціону.

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