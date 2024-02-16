Схожий на мініатюрну свинку: який вигляд має унікальний рожевий броненосець з подвійною шкірою (фото та відео)

Серед 20 видів броненосців є один, який не схожий на інші - це рожевий мініатюрний броненосець. Ця крихітна істота, розміром з долоню, вражає не лише своїм рожевим забарвленням, але й унікальними характеристиками, яких не зустрічається у жодного іншого ссавця.

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На відміну від інших тварин, рожевий казковий броненосець має подвійну шкіру. Зовнішній шар складається з ороговілих лусочок і остеодерм, які діють як захисна мантія. Під ним знаходиться внутрішній шар з рясним і тонким білим хутром. Ця унікальна особливість дає їм можливість ритися під землею, не втрачаючи гнучкості, пише IFLScience.

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Панцир рожевого броненосця також незвичайний. Він гнучкий, що дозволяє їм пробиратися через вузькі щілини, і змінює колір від блідо-рожевого до інтенсивно-рожевого залежно від температури. Це допомагає їм регулювати температуру тіла.

Нюховий мозок рожевого броненосця становить майже дві третини його мозку. Це робить їх нюх в 100 разів сильнішим, ніж у приматів. Цей гострий нюх допомагає їм знаходити їжу, комахи, личинки та термітів, під землею.

Рожевий казковий броненосець використовує хвіст у формі ромба як "п'яту ногу" для копання. Це дає їм більшу стійкість і звільняє передні лапи для більш ефективного риття.

Ці дивовижні істоти ведуть переважно підземний спосіб життя. Їх рідко можна зустріти живими, що робить їх одними з найтаємничіших ссавців на планеті.

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